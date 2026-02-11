Скидки
Глебов: Кисляк — вообще старик, ему бы на рыбалку, в храм или дома посидеть

Глебов: Кисляк — вообще старик, ему бы на рыбалку, в храм или дома посидеть
Комментарии

Молодой полузащитник московского ПФК ЦСКА Кирилл Глебов охарактеризовал своего друга и одноклубника Матвея Кисляка.

— Матвей Кисляк говорил, что вообще не играет в компьютерные игры.
— Да, он старик вообще. Ему бы лучше сгонять на рыбалку, посидеть дома. Он может прогуляться и в храм сходить, посмотреть достопримечательности.

— Как так получилось, что по увлечениям ему как будто лет 40, но вы лучшие друзья?
— То, что мы разные – главный фактор, который нас сближает. Мы друг друга учим разным вещам. Его интересы могут ко мне перейти, а мои – к нему. Мы делимся тем, что нам нравится, приятно проводить время вместе, — приводит слова Глебова интернет-портал «Советский спорт».

