Главный тренер «Челси» оценил нападающего команды Жоао Педро

Главный тренер «Челси» оценил нападающего команды Жоао Педро
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор дал оценку нападающему лондонской команды — бразильцу Жоао Педро. Специалист высоко оценил форварда и его потенциал.

«Жоао Педро — игрок высочайшего уровня. Он всегда являлся таковым. Знаю, как усердно «Челси» работал, чтобы заполучить его к себе в состав, потому что у него есть большой потенциал. И сейчас Жоао демонстрирует этот потенциал», — цитирует Росеньора журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Жоао Педро присоединился к «Челси» летом 2025 года. Он уже успел провести за команду 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.

Комментарии
