Бергкамп назвал команду, которую считает конкурентом «Арсенала» в борьбе за титул АПЛ

Бывший нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп считает, что помешать «канонирам» стать чемпионами Англии в этом сезоне может только «Манчестер Сити». По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Сити» на шесть очков.

«Мне кажется, другие команды на данный момент недостаточно сильны. «Манчестер Сити», возможно, будет [в гонке за чемпионство]. Не думаю, что другие смогут их догнать, потому что они тоже будут терять очки. Важные матчи впереди. Трудный период ещё впереди, для всех команд, потому что все они по-прежнему играют в Лиге чемпионов и продолжают бороться за трофеи», — приводит слова Бергкампа ESPN.