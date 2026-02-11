Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бергкамп назвал команду, которую считает конкурентом «Арсенала» в борьбе за титул АПЛ

Бергкамп назвал команду, которую считает конкурентом «Арсенала» в борьбе за титул АПЛ
Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» Деннис Бергкамп считает, что помешать «канонирам» стать чемпионами Англии в этом сезоне может только «Манчестер Сити». По состоянию на сегодняшний день «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Сити» на шесть очков.

«Мне кажется, другие команды на данный момент недостаточно сильны. «Манчестер Сити», возможно, будет [в гонке за чемпионство]. Не думаю, что другие смогут их догнать, потому что они тоже будут терять очки. Важные матчи впереди. Трудный период ещё впереди, для всех команд, потому что все они по-прежнему играют в Лиге чемпионов и продолжают бороться за трофеи», — приводит слова Бергкампа ESPN.

Материалы по теме
Томас Франк ответил, будет ли он руководить «Тоттенхэмом» в следующем матче с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android