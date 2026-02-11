Орлов: когда продадут Соболева? А его не продадут, ведь нужен покупатель!

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов иронично ответил на вопрос о возможной продаже нападающего Александра Соболева из «Зенита». По мнению эксперта, форварда не продадут по простой причине — на него нет покупателя.

— Когда продадут Соболева?

— А его не продадут! (улыбается). Нужен же покупатель. А пока запросов на него нет, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко. Соболев выступает за «Зенит» с лета 2024 года, он перебрался в Санкт-Петербург из московского «Спартака».