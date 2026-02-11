Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: когда продадут Соболева? А его не продадут, ведь нужен покупатель!

Орлов: когда продадут Соболева? А его не продадут, ведь нужен покупатель!
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов иронично ответил на вопрос о возможной продаже нападающего Александра Соболева из «Зенита». По мнению эксперта, форварда не продадут по простой причине — на него нет покупателя.

— Когда продадут Соболева?
— А его не продадут! (улыбается). Нужен же покупатель. А пока запросов на него нет, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, после 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко. Соболев выступает за «Зенит» с лета 2024 года, он перебрался в Санкт-Петербург из московского «Спартака».

Материалы по теме
Геннадий Орлов ответил, есть ли в «Зените» перебор с бразильцами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android