Каладзе — о Кварацхелии: я всё ещё единственный грузин, дважды выигрывавший Лигу чемпионов

Бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии, а ныне мэр города Тбилиси Каха Каладзе высказался о вингере «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии. Каладзе за время своей карьеры дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА — оба раза в составе «Милана». Хвича становился победителем этого соревнования только один раз.

– Знаете ли вы, что с 31 мая вы уже не единственный грузинский игрок, выигравший Лигу чемпионов?

– Конечно! Я был очень рад за Кварацхелию, которого знаю лично, ещё и потому, что его отец играл со мной в Грузии. Он хороший парень, весьма застенчивый. Особенный игрок. Но пока я остаюсь единственным грузином, который дважды поднимал [трофей] Лиги чемпионов! — приводит слова Каладзе La Gazzetta dello Sport.