Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каладзе — о Кварацхелии: я всё ещё единственный грузин, дважды выигрывавший Лигу чемпионов

Каладзе — о Кварацхелии: я всё ещё единственный грузин, дважды выигрывавший Лигу чемпионов
Комментарии

Бывший защитник киевского «Динамо», «Милана» и сборной Грузии, а ныне мэр города Тбилиси Каха Каладзе высказался о вингере «ПСЖ» Хвиче Кварацхелии. Каладзе за время своей карьеры дважды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА — оба раза в составе «Милана». Хвича становился победителем этого соревнования только один раз.

– Знаете ли вы, что с 31 мая вы уже не единственный грузинский игрок, выигравший Лигу чемпионов?
– Конечно! Я был очень рад за Кварацхелию, которого знаю лично, ещё и потому, что его отец играл со мной в Грузии. Он хороший парень, весьма застенчивый. Особенный игрок. Но пока я остаюсь единственным грузином, который дважды поднимал [трофей] Лиги чемпионов! — приводит слова Каладзе La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Каладзе рассказал, что обсуждал с Шевченко события на Украине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android