Эдуард Мор: наиболее реальным сроком возвращения России вижу 2027 год

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор предположил, когда сборная России будет допущена на международную арену.

«По щелчку пальца редко что-то происходит. Сначала идут первые разговоры, как от Инфантино. Для начала всем вкладывается в голову, что возвращение неизбежно. Понятно, это не случится сегодня, но разговоры идут от главного человека в ФИФА. Это говорит о положительной динамике. Вижу здесь только позитивные моменты. Есть первые кирпичики фундамента, что всё будет хорошо. Прекрасно понимаю, что ни с того ни с сего Инфантино это бы не сказал. Это означает, что его что-то сподвигло. Наиболее реальным сроком нашего возвращения я вижу 2027 год», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.