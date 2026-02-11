Скидки
Роман Зобнин назвал лучшего игрока, против которого играл

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин назвал лучшего игрока, против которого когда-либо играл. Зобнину предлагалось выбрать одного из двух футболистов в формате «вопрос-ответ».

— Иньеста или Суарес?
— Иньеста.

— Иньеста или Лукаку?
— Уф… Ну с учётом того, сколько нам Лукаку проблем доставил, наверное, Лукаку.

— Лукаку или Салах?
— Лукаку.

— Лукаку или Модрич?
— Тяжёлый выбор. Лукаку.

— Лукаку или Бернарду Силва?
— Лукаку.

— Лукаку или Халк?
— Лукаку.

— Лукаку или Марсело?
— Марсело тоже, помню, возил нас. Прямо вообще… На левом фланге. Лукаку.

— Лукаку или Де Брёйне?
— Тоже выбор очень тяжёлый. Де Брёйне.

— Де Брёйне или Промес?
— Промес! Конечно, Промес (смеётся)! Бесспорно, — сказал Зобнин в интервью пресс-службе «Спартака».

