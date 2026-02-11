«Оренбург» подписал бывшего вратаря «Зенита»

«Оренбург» на официальном сайте объявил о подписании 30-летнего голкипера Максима Рудакова. Срок контракта и финансовые детали сделки не уточняются. Рудаков присоединился к оренбургской команде на правах свободного агента.

«Максим Рудаков — в ФК «Оренбург»! Приветствуем Максима в Оренбурге и желаем удачи!» — написала пресс-служба клуба.

Максим Рудаков — воспитанник и бывший вратарь «Зенита». В ходе профессиональной карьеры он выступал за пензенский «Зенит», «Зенит-2», «Ростов», финский ХИК и «Хонку». Последним клубом Максима был «Сочи». Накануне сочинцы объявили об уходе голкипера, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.