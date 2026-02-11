Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» подписал бывшего вратаря «Зенита»

«Оренбург» подписал бывшего вратаря «Зенита»
Комментарии

«Оренбург» на официальном сайте объявил о подписании 30-летнего голкипера Максима Рудакова. Срок контракта и финансовые детали сделки не уточняются. Рудаков присоединился к оренбургской команде на правах свободного агента.

«Максим Рудаков — в ФК «Оренбург»! Приветствуем Максима в Оренбурге и желаем удачи!» — написала пресс-служба клуба.

Максим Рудаков — воспитанник и бывший вратарь «Зенита». В ходе профессиональной карьеры он выступал за пензенский «Зенит», «Зенит-2», «Ростов», финский ХИК и «Хонку». Последним клубом Максима был «Сочи». Накануне сочинцы объявили об уходе голкипера, контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Материалы по теме
Лучший опорник ФНЛ — в «Оренбурге», «Чайка» нашла форварда. Главные трансферы Первой лиги
Лучший опорник ФНЛ — в «Оренбурге», «Чайка» нашла форварда. Главные трансферы Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android