Бубнов высказался о готовящемся переходе Боселли из «Пари НН» в «Краснодар»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал появившуюся информацию о готовящемся переходе нападающего «Пари НН» Хуана Боселли в «Краснодар». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «быки» заплатят около 60 млн рублей за форварда.

«Хорошее приобретение. Он будет играть. Потому что Боселли сильнее Мозеса. Однозначно. Будет выходить и играть. Забивной форвард, мощный. Но меня поразило, что, во-первых, «Краснодар» его долго укатывал. Потом [«Пари НН»] выставил за него 100 млн рублей. «Краснодар» скостил до 60 млн», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Боселли выступает за «Пари НН» с 2023 года. Ранее он играл за португальский «Жил Висенте».