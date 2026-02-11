Скидки
Матч «Ростова» с «Чжэцзян Профешнл» был прерван и завершён из-за стычки игроков

Комментарии

Сегодня, 11 февраля, был запланирован контрольный матч, в котором встречались российский «Ростов» и китайский «Чжэцзян Профешнл». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Игра была прервана и завершена в первом тайме при счёте 0:0 из-за стычки игроков.

«Игра завершена. Команда проведёт тренировку на поле», — написано в сообщении пресс-службы «Ростова» в телеграм-канале.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 40 очков.

«Чжэцзян» завершил сезон-2025 чемпионата Китая на седьмом месте в турнирной таблице. Команда набрала 42 очка за 30 игр. Чемпионом страны стал «Шанхай Порт» (66).

