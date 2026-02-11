«Краснодар» объявил о трансфере Хуана Боселли из «Пари НН»

Нападающий нижегородского «Пари Нижний Новгород» Хуан Боселли стал игроком «Краснодара». О переходе уругвайца официально объявила пресс-служба действующих чемпионов России. С футболистом был подписан контракт на два с половиной года — до лета 2028-го.

«Добро пожаловать, Хуан!» — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в телеграм-канале команды.

Хуан Боселли выступал за «Пари НН» с осени 2023 года. В Россию футболист перебрался из португальского «Жил Висенте». В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.