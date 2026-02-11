Скидки
«Тоттенхэм» рассматривает Почеттино в качестве нового главного тренера — Джейкобс

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность назначения Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает футбольный инсайдер Бен Джейкобс в соцсети Х. Сегодня, 11 февраля, «Тоттенхэм» официально объявил об увольнении Томаса Франка.

На данный момент Почеттино работает со сборной США, что делает его возвращение в Лондон невозможным как минимум до окончания чемпионата мира. В связи с этим «шпоры» рассматривают вариант назначения временного тренера до начала следующего сезона.

Почеттино уже имел опыт работы в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб выходил в финал Лиги чемпионов и Кубка лиги.

Сейчас «Тоттенхэм» не может победить в английской Премьер-лиге уже восемь матчей подряд. На данный момент клуб занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2025/2026 с 29 очками после 26 сыгранных матчей. В групповом этапе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» занял четвёртое место, набрав 17 очков за восемь игр, что позволило команде выйти в 1/8 финала.

