Стал известен номер, под которым будет выступать Хуан Боселли в «Краснодаре»

Уругвайский новичок «Краснодара» Хуан Боселли будет выступать за чёрно-зелёных под 23-м номером. Об этом сообщает официальный сайт действующих чемпионов России. О переходе нападающего из нижегородского «Пари НН» пресс-служба клуба объявила в среду, 11 февраля.

С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го.

Хуан Боселли выступал за «Пари НН» с осени 2023 года. В Россию футболист перебрался из португальского «Жил Висенте». В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах за нижегородскую команду в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России.