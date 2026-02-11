«Арсенал» возглавил антирейтинг трансферного баланса CIES, в топ-4 попал клуб не из Европы

Международный центр спортивных исследований (CIES) на официальном сайте опубликовал антирейтинг клубов по трансферному балансу за два последних окна. Лондонский «Арсенал» возглавил рейтинг: баланс клуба составил € —362 млн. В верхней части списка в основном представлены клубы английской Премьер-лиги, что примечательно, там нашлось место и для саудовского «Аль-Хиляля». Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:
«Арсенал» (€ —362 млн);
«Ливерпуль» (€ —244 млн);
«Манчестер Сити» (€ —208 млн);
«Аль-Хиляль» (€ —195 млн);
«Сандерленд» (€ —191 млн);
«Манчестер Юнайтед» (€ —187 млн);
«Тоттенхэм Хотспур» (€ —177 млн);
«Атлетико» Мадрид (€ —162 млн);
«Реал» Мадрид (€ —154 млн);
«Эвертон» (€ —148 млн).
Наиболее ярко выраженный положительный баланс зафиксирован у «Монако» (€ +149 млн), «Вулверхэмптона» (€ +98 млн) и «Саутгемптона» (€ +89 млн).