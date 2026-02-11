Скидки
Ахмат — Барс, результат матча 11 февраля 2026, счёт 2:0, товарищеский матч

«Ахмат» одержал победу над «Барсом» из Кыргызстана в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Барс» из Кыргызстана. Команды играли в Белеке (Турция). Матч закончился победой российской команды со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
11 февраля 2026, среда. 16:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
2 : 0
Барс
Каракол, Кыргызстан
1:0 Гадио – 5'     2:0 Садулаев – 44'    
Удаления: нет / – 34'

Счёт во встрече открыл на первой минуте полузащитник «Ахмата» Папа Амади Гадио. На 34-й минуте команда из Кыргызстана осталась в меньшинстве. На 44-й минуте преимущество «Ахмата» удвоил нападающий Лечи Садулаев.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у команды 40 очков после 18 игр.

«Барс» — самый молодой представитель футбольной элиты своей страны. Клуб из города Каракол был основан в конце 2024 года и в свой первый же сезон завоевал титул чемпиона кыргызской Премьер-лиги. «Барс» завершил сезон-2025 чемпионата Кыргызстана на первом месте в турнирной таблице. Команда заработала 61 очко за 26 игр.

