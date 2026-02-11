Отец Боселли прокомментировал переход игрока в «Краснодар» из «Пари НН»

Пабло Боселли, отец форварда Хуана Боселли, прокомментировал переход сына из «Пари НН» в «Краснодар». О переходе футболиста из нижегородского клуба пресс-служба действующих чемпионов России объявила в среду, 11 февраля.

«Хуан очень счастлив перейти в «Краснодар», ведь речь идёт о большой команде и действующем чемпионе России. К тому же внутри «Краснодар» — как семья», — сказал Пабло Боселли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го. За «Краснодар» Боселли будет выступать под номером 23. В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.