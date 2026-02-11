Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Боселли прокомментировал переход игрока в «Краснодар» из «Пари НН»

Отец Боселли прокомментировал переход игрока в «Краснодар» из «Пари НН»
Комментарии

Пабло Боселли, отец форварда Хуана Боселли, прокомментировал переход сына из «Пари НН» в «Краснодар». О переходе футболиста из нижегородского клуба пресс-служба действующих чемпионов России объявила в среду, 11 февраля.

«Хуан очень счастлив перейти в «Краснодар», ведь речь идёт о большой команде и действующем чемпионе России. К тому же внутри «Краснодар» — как семья», — сказал Пабло Боселли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

С футболистом был заключён контракт на два с половиной года — до конца июня 2028-го. За «Краснодар» Боселли будет выступать под номером 23. В текущем сезоне на счету 26-летнего игрока 10 голов в 20 матчах Мир Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Боселли – в «Краснодаре», «Локо» идёт за игроками «Акрона» и «Ростова» LIVE трансферов РПЛ
Live
Боселли – в «Краснодаре», «Локо» идёт за игроками «Акрона» и «Ростова» LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android