«Реал» объявил о примирении с УЕФА в вопросе европейской Суперлиги

«Реал» на официальном сайте сообщил о примирении с УЕФА относительно вопроса функционирования европейской Суперлиги. Клуб из Мадрида ранее наиболее активно продвигал идею необходимости организации данного турнира.

«УЕФА, европейские футбольные клубы и мадридский «Реал» достигли соглашения на благо европейского клубного футбола.

После нескольких месяцев обсуждений, проведённых в интересах европейского футбола, УЕФА, Ассоциация европейских футбольных клубов (EFC) и мадридский «Реал» объявляют о достижении соглашения о принципах, способствующих благополучию европейского клубного футбола с соблюдением принципа спортивных заслуг, с акцентом на долгосрочную устойчивость клубов и улучшение впечатлений болельщиков за счёт использования технологий.

Это принципиальное соглашение также послужит для разрешения их юридических споров, связанных с европейской Суперлигой, после того как эти принципы будут реализованы и внедрены», — сказано в сообщении «сливочных».

