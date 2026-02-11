Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бавария — РБ Лейпциг: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2025/2026 между клубами «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «Баварии» и «РБ Лейпциг» друг с другом:

Бундеслига, 18-й тур, 17 января 2026 года, «РБ Лейпциг» — «Бавария» — 1:5;
Бундеслига, 1-й тур, 22 августа 2025 года, «Бавария» — «РБ Лейпциг» — 6:0;
Бундеслига, 32-й тур, 1 декабря 2024 года, «РБ Лейпциг» — «Бавария» — 3:3;
Бундеслига, 15-й тур, 10 марта 2024 года, «Бавария» — «РБ Лейпциг» — 5:1;
Бундеслига, 23-й тур, 25 ноября 2023 года, «Бавария» — «РБ Лейпциг» — 2:1.

С историей личных встреч «Баварии» и «РБ Лейпциг» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь Кубка Германии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Бавария» — «Лейпциг». На этот раз не так больно
«Бавария» — «Лейпциг». На этот раз не так больно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android