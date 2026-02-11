«Бавария» — «РБ Лейпциг»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2025/2026 между клубами «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Баварии» и «РБ Лейпциг» друг с другом:

Бундеслига, 18-й тур, 17 января 2026 года, «РБ Лейпциг» — «Бавария» — 1:5;

Бундеслига, 1-й тур, 22 августа 2025 года, «Бавария» — «РБ Лейпциг» — 6:0;

Бундеслига, 32-й тур, 1 декабря 2024 года, «РБ Лейпциг» — «Бавария» — 3:3;

Бундеслига, 15-й тур, 10 марта 2024 года, «Бавария» — «РБ Лейпциг» — 5:1;

Бундеслига, 23-й тур, 25 ноября 2023 года, «Бавария» — «РБ Лейпциг» — 2:1.

С историей личных встреч «Баварии» и «РБ Лейпциг» можно ознакомиться по ссылке.