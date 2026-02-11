Скидки
Уэйн Руни раскритиковал болельщика «Манчестер Юнайтед» за челлендж с причёской

Комментарии

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказал критику в адрес болельщика Фрэнка Илетта, который запустил челлендж, пообещав не стричь волосы, пока команда не одержит пять побед подряд. Руни считает, что действия Илетта мешают команде добиваться результатов.

«Я бы его отправил подальше, он просто действует мне на нервы. Мы говорим, как [Майкл] Кэррик и «Юнайтед» пытаются выиграть пятый матч подряд, но всех волнует только то, подстрижётся этот парень или нет. Уверен, он будет очень расстроен, если «Юнайтед» выиграет пятую игру, потому что внезапно он станет никому не нужен», — приводит слова Руни Goal.

Пока неизвестно, насколько сильно Илетта расстроил результат команды, ведь «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Вест Хэм» и не одержал пятую победу подряд.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 23:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Соучек – 50'     1:1 Шешко – 90+6'    
