«Бавария» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Германии начнётся в 22:45

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2025/2026 между клубами «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в полуфинал Кубка Германии вышли «Байер» и «Штутгарт», разгромив с одинаковым счётом (3:0) «Санкт-Паули» и «Хольштайн». Во вторник, 10 февраля, в 1/4 финала «Фрайбург» одолел «Герту» в серии пенальти — 1:1 (5:4 пен.). Действующим победителем турнира является «Штутгарт».