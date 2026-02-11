Скидки
«Речь идёт о месяцах». Тренер «Арсенала» Артета — о восстановлении Мерино после травмы

«Речь идёт о месяцах». Тренер «Арсенала» Артета — о восстановлении Мерино после травмы
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 26-го тура АПЛ с «Брентфордом» поделился свежей информацией о травмированных игроках команды.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Макс [Доумен] пока не может играть, насчёт Букайо Сака и Мартина Эдегора — посмотрим, что будет дальше. Восстановление Макса проходит в штатном режиме, думаю, примерно через неделю он вернётся к работе, после чего ему нужно будет вернуть игровой ритм, чтобы выходить на поле.

Выйдет ли на поле Микель Мерино до конца текущего сезона? Полагаю, медицинский штаб остался доволен тем, как прошла операция. Теперь же, очевидно, начинается долгий процесс восстановления, ведь мы говорим о травме кости. Не станем торопить события, уверен, Микель сделает всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее. Речь идёт о месяцах — потребуется ли на то три, четыре или пять месяцев, мы не знаем», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Комментарии
