«Ноттингем Форест» рассматривает увольнение Дайча, клуб нашёл ему замену — TEAMtalk

«Ноттингем Форест» рассматривает увольнение Дайча, клуб нашёл ему замену — TEAMtalk
Руководство клуба «Ноттингем Форест» рассматривает возможность увольнения главного тренера Шона Дайча. Президент клуба Эвангелос Маринакис недоволен результатами команды в этом сезоне и всерьёз задумывается о замене 54-летнего тренера. Об этом сообщает TEAMtalk.

Дайч возглавил команду в октябре 2025 года, однако ему не удалось улучшить результаты. На данный момент «Ноттингем Форест» находится всего в одной строчке от зоны вылета. Понимая, что Дайч не подходит клубу, Маринакис решил попытаться переманить тренера Марку Силву из «Фулхэма» во время летнего перерыва.

Контракт Силвы с «Фулхэмом» истекает этим летом, Маринакис хочет заполучить тренера в качестве свободного агента. Однако «Ноттингем» не единственный клуб, заинтересованный в Силве. «Кристал Пэлас» также внимательно следит за ним и готовится расстаться с Оливером Гласнером.

Марку Силва возглавляет «Фулхэм» с 2021 года. В этом сезоне команда провела 30 матчей, одержав 14 побед, сыграв четыре раза вничью и потерпев 12 поражений. «Фулхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице с 34 очками.

