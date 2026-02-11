«Балтика» объявила о трансфере воспитанника «Спартака», контракт — до 2030 года

Калининградская «Балтика» объявила о заключении контракта с 23-летним полузащитником Константином Шильцовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с футболистом рассчитано до лета 2030 года. Вторую часть сезона-2025/2026 Шильцов проведёт в «Нефтехимике».

«Мы рады приветствовать Константина в семье балтийцев и желаем ему ярких побед и успехов на новом этапе футбольного пути!» — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики» в телеграм-канале.

Константин Шильцов — воспитанник московского «Спартака».С 2022 года он выступал на правах аренды за «Пари НН», «Родину» и «Нефтехимик», а летом 2024-го подписал с клубом из Нижнекамска полноценный контракт.