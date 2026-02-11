Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» объявила о трансфере воспитанника «Спартака», контракт — до 2030 года

«Балтика» объявила о трансфере воспитанника «Спартака», контракт — до 2030 года
Комментарии

Калининградская «Балтика» объявила о заключении контракта с 23-летним полузащитником Константином Шильцовым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с футболистом рассчитано до лета 2030 года. Вторую часть сезона-2025/2026 Шильцов проведёт в «Нефтехимике».

«Мы рады приветствовать Константина в семье балтийцев и желаем ему ярких побед и успехов на новом этапе футбольного пути!» — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики» в телеграм-канале.

Константин Шильцов — воспитанник московского «Спартака».С 2022 года он выступал на правах аренды за «Пари НН», «Родину» и «Нефтехимик», а летом 2024-го подписал с клубом из Нижнекамска полноценный контракт.

Материалы по теме
Боселли – в «Краснодаре», «Локо» идёт за игроками «Акрона» и «Ростова» LIVE трансферов РПЛ
Live
Боселли – в «Краснодаре», «Локо» идёт за игроками «Акрона» и «Ростова» LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android