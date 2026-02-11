«Нам следует сосредоточиться на нас самих». Тренер «Арсенала» Артета — о чемпионской гонке

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед матчем 26-го тура АПЛ с «Брентфордом» высказался о борьбе с «Манчестер Сити» за чемпионство в контексте плотного игрового расписания.

«Понимаю огорчение из-за победы «Манчестер Сити» над «Ливерпулем», но мы не в состоянии это контролировать. Нам следует сосредоточиться на нас самих, оставаться в настоящем, идти от игры к игре и получать от этого удовольствие.

Смотрели ли футболисты этот матч? Они просто были рады нашей победе над «Сандерлендом», поскольку мы понимали, что будет непросто. Может, кто-то из них дома и посмотрел ту игру, однако мы отдаём все силы своей работе.

Сохраняем сосредоточенность, поскольку с этим [с большим количеством матчей] мы будем сталкиваться постоянно. Так было и в предыдущие шесть месяцев, это нормально», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».