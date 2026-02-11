Винисиус поддержал Рональда Араухо во время его перерыва из-за психологических проблем

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор позвонил защитнику «Барселоны» Рональду Араухо, когда тот взял перерыв в карьере из-за проблем с психическим здоровьем. Винисиус выразил Араухо свою полную поддержку и одобрение. Об этом сообщает AS.

После матча Лиги чемпионов с «Челси» (0:3) Араухо пропустил семь игр «Барселоны» во всех турнирах из-за психологических проблем. В это время уругваец получил специальный отпуск от клуба. По данным СМИ, он организовал поездку в Иерусалим с целью получить духовную помощь, где футболист посетил святые места.

В текущем сезоне Араухо принял участие в 20 матчах клуба во всех соревнованиях, в которых отметился тремя забитыми мячами. Transfermarkt оценивает защитника в € 25 млн.