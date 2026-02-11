Скидки
Женская сборная России сыграет в международном турнире в феврале-марте

Женская сборная России сыграет в международном турнире в феврале-марте
Комментарии

Женская сборная России по футболу примет участие в международном турнире, который пройдёт в Шардже (ОАЭ) на стадионе «Хамрия». Даты проведения турнира — с 28 февраля по 6 марта. Об этом официально сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Планы на февральский сбор определены. С удовольствием воспользуемся возможностью принять участие в международном турнире и провести три матча с интересными соперниками. Нам удалось получить записи матчей с участием Танзании, Ганы и Гонконга, сейчас занимаемся их изучением», — приводит слова главного тренера сборной России Юрия Красножана официальный сайт РФС.

Фото: РФС

Матч с Танзанией состоится в субботу, 28 февраля. Игра с Ганой пройдёт во вторник, 3 марта. Встреча с Гонконгом запланирована на пятницу, 6 марта.

