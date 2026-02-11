«Очень печальная новость». Тренер «Арсенала» Артета — об увольнении Франка из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об увольнении своего коллеги Томаса Франка с аналогичного поста в «Тоттенхэм Хотспур».

«Конечно, это очень печальная новость, когда коллега вынужден прекратить свою работу, потому что Томас — отличный тренер и выдающийся человек, он доказал это в лиге. Мы знаем, где мы находимся, понимаем, что наша ответственность выходит за рамки простого достижения результатов, желаю ему всего наилучшего, чем бы он ни решил заняться дальше.

Стали ли клубы Премьер-лиги более нетерпеливыми? Не знаю. Не думаю, что можно рассматривать каждый пример одинаково, ведь контекст важен — каждый клуб отличается. Всё возможно», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».