Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень печальная новость». Тренер «Арсенала» Артета — об увольнении Франка из «Тоттенхэма»

«Очень печальная новость». Тренер «Арсенала» Артета — об увольнении Франка из «Тоттенхэма»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об увольнении своего коллеги Томаса Франка с аналогичного поста в «Тоттенхэм Хотспур».

«Конечно, это очень печальная новость, когда коллега вынужден прекратить свою работу, потому что Томас — отличный тренер и выдающийся человек, он доказал это в лиге. Мы знаем, где мы находимся, понимаем, что наша ответственность выходит за рамки простого достижения результатов, желаю ему всего наилучшего, чем бы он ни решил заняться дальше.

Стали ли клубы Премьер-лиги более нетерпеливыми? Не знаю. Не думаю, что можно рассматривать каждый пример одинаково, ведь контекст важен — каждый клуб отличается. Всё возможно», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

Материалы по теме
«Нам следует сосредоточиться на нас самих». Тренер «Арсенала» Артета — о чемпионской гонке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android