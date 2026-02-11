«Тоттенхэм» начал переговоры о подписании защитника из «Реала» — TEAMtalk

Лондонский «Тоттенхэм» инициировал кампанию по подписанию немецкого защитника Антонио Рюдигера, который может покинуть мадридский «Реал» по окончании текущего сезона. Английский клуб рассматривает возможность приобретения игрока в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk.

Согласно информации источника, «Тоттенхэм» надеется убедить Рюдигера не подписывать новый контракт с «Реалом». Ранее защитник согласился на значительное снижение зарплаты, чтобы остаться в составе «сливочных».

Рюдигер пока не спешит принимать окончательное решение о будущем, однако он выражает желание снова играть в Англии. В борьбе за подписание контракта с ним также участвуют «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».

Кроме того, у защитника есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, где его ждут значительные финансовые предложения. Действующий контракт Рюдигера с мадридским «Реалом» истекает этим летом, а его трансферная стоимость составляет € 12 млн по оценке Transfermarkt.