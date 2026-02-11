«Был бы идеальным попаданием». Нагучев призвал «Спартак» подписать Дзюбу

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался об игре футболистов «Зенита» Александра Соболева и Вендела в матчах Winline Зимнего Кубка РПЛ, а также призвал руководство «Спартака» подписать нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу.

«Меня занимал Кубок РПЛ, внимательно смотрел за главными звёздами родной лиги. И есть пара вещей, которые мне всё ещё непонятны, потому что существуют против всякой логики. Вот Вендел от души затусил, получил штраф, а на тяжелейших сборах один из лучших. А нам же в детстве запрещали веселиться, ведь футбол — это тяжело, надо готовиться, за улыбки ещё круг или челнок на всё поле надо пробежать. Феноменально, короче.

И второе. Глядя на промахи Алекса Соболева, у меня в голове каждый раз возникает образ главного нападающего чемпионата России, Артёма Дзюбы, конечно. И я уже несколько лет задаю себе и «Спартаку» один и тот же вопрос: «Рочему красно-белые не делают ему предложения?!» Это, как и блестящая игра Вендела, против логики. «Спартак» отдавал Соболева, который хотел нового вызова — тут как раз логика. Но на его место Артём был бы идеальным попаданием. И маркетинговым, и кадровым. Дзюба в этом «Спартаке» будет много и с удовольствием забивать, нет сомнений, ведь, что в 25, что в 35, он это делал везде одинаково стабильно: «Томь», «Ростов», «Арсенал» Тула — не то же самое, что «Зенит» и «Спартак», а голов было всё равно навалом.

Фанаты справедливо вспомнят, что Артём когда-то зачем-то наступил на шарф. Да, было дело, но вообще-то сейчас в клубе работают шестеро самых настоящих экс-армейцев. Всё это будет неважно на празднике больших трофеев. Я голосую за такое приключение», — написал Нагучев в телеграм-канале.