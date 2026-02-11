Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков оценил выступление команды в первой части сезона

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков прокомментировал выступление своей команды в первой части нынешнего сезона.

«Уверен, что команда не на своём месте. Часа не хватит говорить о проблемах. Матчи с «Краснодаром» не получились и у меня, и у команды. 0:11 [по сумме двух матчей первого круга] говорят сами за себя. С «Зенитом» была довольно целостная игра. Уверенно сыграли с «Ростовом», забрали своё. Постараемся, чтобы таких игр, как с «Краснодаром», больше не было», — сказал Песьяков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Крыльев Советов» с 17 очками находятся на 12-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.