Бубнов — о «Зените»: это бразильская команда, они не напрягаются

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Зенита» в товарищеском турнире Winline Зимний Кубок РПЛ. Сине-бело-голубые заняли последнее место в соревновании с ЦСКА, «Динамо» и «Краснодаром».

«Знаешь, мне показалось, что они не напрягаются. Все-то напрягаются, а они — нет. Это бразильская команда, понимаешь? Они считают, что подготовятся, им это не надо, если Вендел в Бразилии сам подготовился, то что мы здесь упираться будем.

Удивительно, что они допускают ошибки в обороне, хотя там Дивеев добавился. Казалось бы, Мантуан, Сантос, всё есть. В атаке они здорово играют, оборона в атаке, а со своими обязанностями полностью не справляется», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».