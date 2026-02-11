Бубнов — о «Зените»: это бразильская команда, они не напрягаются
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Зенита» в товарищеском турнире Winline Зимний Кубок РПЛ. Сине-бело-голубые заняли последнее место в соревновании с ЦСКА, «Динамо» и «Краснодаром».
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9' 1:1 Вендел – 43' 1:2 Виктор – 49' 2:2 Сантос – 90+2'
«Знаешь, мне показалось, что они не напрягаются. Все-то напрягаются, а они — нет. Это бразильская команда, понимаешь? Они считают, что подготовятся, им это не надо, если Вендел в Бразилии сам подготовился, то что мы здесь упираться будем.
Удивительно, что они допускают ошибки в обороне, хотя там Дивеев добавился. Казалось бы, Мантуан, Сантос, всё есть. В атаке они здорово играют, оборона в атаке, а со своими обязанностями полностью не справляется», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
