Бубнов — о «Зените»: это бразильская команда, они не напрягаются

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Зенита» в товарищеском турнире Winline Зимний Кубок РПЛ. Сине-бело-голубые заняли последнее место в соревновании с ЦСКА, «Динамо» и «Краснодаром».

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'     2:2 Сантос – 90+2'    

«Знаешь, мне показалось, что они не напрягаются. Все-то напрягаются, а они — нет. Это бразильская команда, понимаешь? Они считают, что подготовятся, им это не надо, если Вендел в Бразилии сам подготовился, то что мы здесь упираться будем.

Удивительно, что они допускают ошибки в обороне, хотя там Дивеев добавился. Казалось бы, Мантуан, Сантос, всё есть. В атаке они здорово играют, оборона в атаке, а со своими обязанностями полностью не справляется», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит» ошарашил ЦСКА в последний момент! Но всё равно лишился шансов на трофей. Видео
