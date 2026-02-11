Скидки
Португальская федерация футбола установила цель для команды на ЧМ-2026 — The Touchline

Португальская футбольная федерация (FPF) объявила, что выход в финал чемпионата мира является официальной целью национальной команды. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

В текущем квалификационном цикле португальцы под руководством Роберто Мартинеса успешно преодолели отбор, набрав 13 очков в шести матчах и заняв первое место в группе F. Конкурентами команды на этом этапе стали Венгрия, Ирландия и Армения.

Для сборной Португалии этот выход на чемпионат мира стал седьмым подряд. Предстоящий турнир 2026 года пройдёт на полях США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии рассматривает возможность приглашения Жозе Моуринью на пост главного тренера национальной команды после чемпионата мира.

