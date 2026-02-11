Скидки
Микель Артета дал комментарий на тему периода своего пребывания в клубе

Микель Артета дал комментарий на тему периода своего пребывания в клубе
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о периоде своего пребывания в клубе. Специалист работает с «канонирами» с 2019 года.

«Думаю, что каждая эпоха уникальна для каждого клуба. Полагаю, в Премьер-лиге у нас два самых знаковых тренера — Арсен [Венгер] и сэр Алекс [Фергюсон], которые работали здесь уже много лет. С тех пор многое изменилось в обоих клубах, поэтому не знаю [насколько долго буду работать в команде] — это зависит от многих факторов, первый из них — это поддержка игроков, которые получают удовольствие от своей работы и верят в то, что ты делаешь, это очень важно. И, наконец, нужно выигрывать много матчей, потому что в конечном счёте, если ты этого не делаешь, не сможешь продолжать работу», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

«Очень печальная новость». Тренер «Арсенала» Артета — об увольнении Франка из «Тоттенхэма»
