Бубнов — о Карпине: его манера разговаривать унижает человеческое достоинство

Бубнов — о Карпине: его манера разговаривать унижает человеческое достоинство
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал слова футболиста «Динамо» Луиса Чавеса, который раскритиковал бывшего главного тренера команды Валерия Карпина и его манеру общения с командой.

«Смотри, это не первое заявление. Уже Комличенко говорил, что было напряжение, Голенков вообще говорил: «Он меня не любит, ушёл — и слава богу». А это ведущие игроки в «Ростове» были. Сейчас Чавес говорит, Карраскаль ушёл, он вообще не захотел с ним как с тренером работать.

Это его манера разговаривать. Она такая, знаешь, вызывающая, унижает человеческое достоинство. Как он разговаривает на пресс-конференциях с журналистами — это же оттуда всё идёт. А некоторым такого говорить нельзя, особенно легионерам.

Может не обращать внимания или говорить такое, что оскорбляет игроков: «Игра была равна, играли два говна». Это же тоже оскорбление, понимаешь? Это не нравится игрокам. Если молодые ещё «хавают», то старики — нет. Поэтому с опытными футболистами так разговаривать не надо», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

