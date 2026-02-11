«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 22:30

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступит Пол Тирни из Ланкашира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На данный момент «Манчестер Сити» с 50 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 34 очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «горожане» 21 февраля примут «Ньюкасл Юнайтед», «дачники» 22 февраля на выезде встретятся с «Сандерлендом».