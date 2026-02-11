Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Фулхэм: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 22:30

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 22:30
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Встреча состоится на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра матча выступит Пол Тирни из Ланкашира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Манчестер Сити» с 50 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Фулхэм» с 34 очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «горожане» 21 февраля примут «Ньюкасл Юнайтед», «дачники» 22 февраля на выезде встретятся с «Сандерлендом».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Романо назвал фаворита на пост главного тренера «Манчестер Сити» летом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android