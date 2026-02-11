«Команда из ЛЧ может вылететь из АПЛ». Казанский — об увольнении Франка из «Тоттенхэма»

Футбольный комментатор Денис Казанский отреагировал на увольнение с поста главного тренера «Тоттенхэма» датчанина Томаса Франка. О расставании со специалистом пресс-служба лондонцев объявила сегодня, 11 февраля.

«Вопрос был «когда?» Не «что надо сделать?» или «а вдруг?» Победы в Лиге чемпионов вводили в искушение только наивных юношей — Томас Франк был приговорён. Нет смысла сейчас приводить всю статистику. Достаточно одной гипотезы: «Тоттенхэм» борется за выживание. Команда, которая играет в Лиге чемпионов может вылететь из АПЛ. Причём, глядя на волевые «Лидс», «Ноттингем Форест», «Вест Хэм» и абсолютно бесхребетный «Тоттенхэм», сам факт вылета сейчас не выглядит неправдоподобно. До жизни такой «шпоры» докатились ещё в прошлом году. Помните 17-е место? Но тогда было сразу три «утопленника». Сейчас их два.

Интересно разобраться почему Франку это работа была не в пору. Легче всего объясниться отсутствием давления в «Брентфорде», возможностью искать и так далее. Но Леви, когда делал свой выбор, должен был учитывать этот факт. Да и Франк, казалось, созрел к такому вызову. Но ругань с лидерами, потеря поддержки болельщиков, новое руководство — всё к одному. Игра команды была далека от идентификации. Смена стратегии и состава были постоянством. Во что играл «Тоттенхэм»? Или во что хотел играть? Уже без разницы — всё равно непонятно. Франк останется в памяти стендапом со стаканчиком, восемью защитниками с «Арсеналом» и отсутствием каких-либо амбиций. Очень жаль. А человек хороший», — написал Казанский в телеграм-канале.