Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руководство «Ливерпуля» обозначило приоритетные цели на сезон для Слота — The Touchline

Руководство «Ливерпуля» обозначило приоритетные цели на сезон для Слота — The Touchline
Комментарии

Будущее главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота остаётся неопределённым из-за текущих результатов команды. Руководство английского клуба призвало нидерландского специалиста сосредоточить основные ресурсы на выступлении в Лиге чемпионов и Кубке Англии, отказавшись от приоритетной борьбы за победу в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Вероятная отставка специалиста может произойти по завершении текущего сезона. Главным условием сохранения должности для Слота является завоевание одного из кубковых трофеев. Кроме того, мерсисайдцы должны обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Если данные задачи не будут выполнены, сотрудничество с нидерландцем может быть прекращено досрочно. Действующее соглашение с 46-летним тренером было подписано в 2024 году и рассчитано до лета 2027 года.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» располагается на шестой строчке, у команды 39 очков после 25 туров. В рамках розыгрыша Кубка Англии мерсисайдцы успешно квалифицировались в четвёртый раунд. В Лиге чемпионов клуб продолжит свой путь со стадии 1/8 финала.

Материалы по теме
Арне Слот: стоит сказать, что это самый тяжёлый сезон в моей карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android