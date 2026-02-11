Руководство «Ливерпуля» обозначило приоритетные цели на сезон для Слота — The Touchline

Будущее главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота остаётся неопределённым из-за текущих результатов команды. Руководство английского клуба призвало нидерландского специалиста сосредоточить основные ресурсы на выступлении в Лиге чемпионов и Кубке Англии, отказавшись от приоритетной борьбы за победу в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Вероятная отставка специалиста может произойти по завершении текущего сезона. Главным условием сохранения должности для Слота является завоевание одного из кубковых трофеев. Кроме того, мерсисайдцы должны обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон. Если данные задачи не будут выполнены, сотрудничество с нидерландцем может быть прекращено досрочно. Действующее соглашение с 46-летним тренером было подписано в 2024 году и рассчитано до лета 2027 года.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» располагается на шестой строчке, у команды 39 очков после 25 туров. В рамках розыгрыша Кубка Англии мерсисайдцы успешно квалифицировались в четвёртый раунд. В Лиге чемпионов клуб продолжит свой путь со стадии 1/8 финала.