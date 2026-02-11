Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандерленд — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 23:15

«Сандерленд» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 23:15
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Сандерленд» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра матча выступит Крис Кавана из Ланкашира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:15 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
11 февраля 2026, среда. 23:15 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Сандерленд» с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 39 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «чёрные коты» 22 февраля примут «Фулхэм», «красные» в тот же день на выезде встретятся с «Ноттингем Форест».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Не хочу останавливаться». Игрок «Ливерпуля» Флориан Вирц — об адаптации к АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android