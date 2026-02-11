«Сандерленд» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 26-го тура АПЛ начнётся в 23:15

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Сандерленд» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде. В качестве главного арбитра матча выступит Крис Кавана из Ланкашира. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:15 мск. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На данный момент «Сандерленд» с 36 очками занимает 11-е место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ливерпуль» с 39 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «чёрные коты» 22 февраля примут «Фулхэм», «красные» в тот же день на выезде встретятся с «Ноттингем Форест».