Хуан Боселли высказался о своём уходе из «Пари НН» после трансфера в «Краснодар»

Комментарии

Нападающий Хуан Боселли обратился к «Пари НН» после перехода в «Краснодар». О трансфере футболиста из нижегородского клуба пресс-служба действующих чемпионов России объявила в среду, 11 февраля.

«Очень рад и горжусь тем, что мне выпала возможность выступать здесь и представлять Нижний Новгород. Конечно, каждый момент за эти два с половиной года, что я провёл здесь, очень важен. У меня останется очень много воспоминаний. Желаю клубу всего хорошего, а также добиться поставленных целей.

Хотел бы сказать спасибо болельщикам «Пари НН», всем жителям Нижнего Новгорода, кто поддерживал нас. Я всех люблю. Конечно, буду следить за командой, потому что у меня здесь много друзей. Вы всегда будете в моём сердце. Уверен, что «Пари НН» останется в РПЛ», — сказал Боселли в интервью пресс-службе нижегородцев.

