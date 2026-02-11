Скидки
Бавария— РБ Лейпциг: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Германии 2025/2026, 11 февраля 2026

«Бавария» — «РБ Лейпциг»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Германии
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Германии сезона-2025/2026 между клубами «Бавария» и «РБ Лейпциг». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
1-й тайм
0 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Нойер, Та, Юпамекано, Станишич, Дэвис, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри, Диас, Кейн.

«РБ Лейпциг» Вандевордт, Лукеба, Орбан, Баку, Раум, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Диоманд, Нуса, Ромуло.

Ранее в полуфинал Кубка Германии вышли «Байер» и «Штутгарт», разгромив с одинаковым счётом (3:0) «Санкт-Паули» и «Хольштайн». Во вторник, 10 февраля, в 1/4 финала «Фрайбург» одолел «Герту» в серии пенальти — 1:1 (5:4 пен.). Действующим победителем турнира является «Штутгарт».

Календарь Кубка Германии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Германии сезона-2025/2026
«Бавария» — «Лейпциг». На этот раз не так больно
«Бавария» — «Лейпциг». На этот раз не так больно
