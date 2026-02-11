Тренер «Арсенала» Артета ответил, в чём заключаются составляющие успеха

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, на какие детали следует обратить внимание для достижения успеха.

«Суть в том, чтобы поддерживать хорошие отношения со всеми в клубе и в достижении высокого процента побед в матчах. Вы хотите продолжать свою работу, но может случиться серия без побед, в такой момент спортивный директор или кто-то подобный должен принять решение. В разных клубах это происходит по-разному.

Я очень рад [возможности работать над проектом на протяжении столь долгого времени]. Именно этого все и хотят с самого начала. Мы все хотим добиться большей стабильности для клуба, улучшить качество игры, приносить радость и становиться сильнее. Надеюсь, в этом сезоне мы будем ещё лучше», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».