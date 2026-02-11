Скидки
Михаил Мудрик признан худшим трансфером в истории АПЛ по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг худших подписаний в истории английской Премьер-лиги. Украинский полузащитник Михаил Мудрик, который был приобретён «Челси» в сезоне-2022/2023, занял первое место в списке из 50 трансферов. Мудрик был куплен у «Шахтёра» за € 70 млн. В топ-10 также вошли следующие игроки:

1. Михаил Мудрик – из «Шахтёра» в «Челси» за € 70 млн.
2. Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за € 95 млн.
3. Николя Пепе – из «Лилля» в «Арсенал» за € 80 млн.
4. Али Диа – в «Саутгемптон» свободным агентом.
5. Дэниел Дринкуотер – из «Лестера» в «Челси» за € 37,9 млн.
6. Рикардо Альварес – из «Интера» в «Сандерленд» за € 10,5 млн.
7. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» за € 113 млн.
8. Джейдон Санчо – из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за € 85 млн.
9. Томас Бролин – из «Пармы» в «Лидс Юнайтед» за € 5,3 млн.
10. Калвин Филлипс – из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Сити» за € 49 млн.

Напомним, в декабре 2024 года у Мудрика в допинг-пробе был обнаружен мельдоний, который находится в списке запрещённых веществ. До этого момента он провёл за клуб 73 матча, забив 10 мячей и сделав 11 результативных передач. Последний официальный матч с участием украинца состоялся в конце ноября 2024 года, когда «Челси» встречался с «Хайденхаймом» в групповом этапе Лиги конференций сезона-2024/2025 и выиграл со счётом 2:0. В этой игре Мудрик отметился голом.

