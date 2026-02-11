Скидки
Тренер «Арсенала» Артета высказался о важности качества игроков в контексте стратегии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о важности качества футболистов для воплощения стратегии на поле.

«Вероятно, кое-чему я научился. У вас может быть идея, вы хотите воплотить определённые задумки, но в конечном итоге качества игроков — это самое важное, просить игрока сделать что-то, что не совсем для него привычно, неестественно, не сработает. Это может сработать несколько раз, в нескольких моментах, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе — нет, это, пожалуй, самое важное. Это значит уважать природу игрока и стараться, если это возможно, учитывать его качества», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

