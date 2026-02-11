Денис Казанский высказался о кандидатах на пост тренера «Тоттенхэма» после ухода Франка

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о кандидатах на пост главного тренера «Тоттенхэма» после увольнения датчанина Томаса Франка. О расставании со специалистом пресс-служба лондонцев объявила сегодня, 11 февраля.

«Кто следующий? Вариант с Де Дзерби самый амбициозный. Он был приоритетом ещё до появления Постекоглу, но не стал работать с Леви. Не стал и с Паратичи. Теперь никого нет, но нужен ли он? Слухи устойчивые про Эллардайса и… Реднаппа. Они стабилизируются, а летом пойдут за Почеттино. Тоже кино. Интересный период!

В любом случае, увольнение Франка сейчас — это лучшие новости Пепу. Через 11 дней большой кубковой паузы «Тоттенхэм» играет с «Арсеналом». С Франком он бы точно проиграл, к гадалке не ходи. С любым другим тренером появляются шансы.

Но есть и другой вопрос куда интересней. Второй год подряд такая беда с «Тоттенхэмом». Второй тренер подряд валится в АПЛ….Факт. А настолько ли хороши игроки в этой команде, чтобы мы рассуждали о катастрофическом месте «шпор» только по вине тренера?» — задался вопросом Казанский в телеграм-канале.