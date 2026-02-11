Тебас: 90 дней назад Перес утверждал, что соглашение с УЕФА стало бы капитуляцией

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас в соцсетях отреагировал на решение «Реала» помириться с УЕФА в вопросе европейской Суперлиги, что фактически ознаменовало закрытие проекта.

«Менее 90 дней назад Флорентино Перес утверждал, что достижение соглашения с УЕФА стало бы практически капитуляцией. Теперь начинается обычная фаза: построение нарратива через СМИ, чтобы отказ от прежних слов выглядел стратегической победой. Проблема не в изменениях. Проблема в отрицании того, что изменения произошли. Когда есть настоящий лидер, нет необходимости переписывать то, что было сказано 90 дней назад. Соревнование одного с самим собой было невозможно», — написал Тебас в социальной сети X.