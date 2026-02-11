Инсайдер Бен Якобс назвал четырёх претендентов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Главными кандидатами на вакантную позицию тренера английского «Тоттенхэма» являются итальянец Роберто Де Дзерби и испанец Маурисио Почеттино. Об этом сообщает инсайдер Бен Якобс в соцсети X. Об увольнении с поста главного тренера датчанина Томаса Франка пресс-служба лондонцев объявила сегодня, 11 февраля.

По данным источника, другими претендентами на должность являются экс-форвард «Тоттенхэма» Робби Кин, возглавляющий «Ференцварош», а также 36-летний Франческо Фариоли, который работает в «Порту». Сообщается, что их кандидатуры также обсуждались в клубе.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 29 очками в 26 матчах. Отрыв от зоны вылета в Чемпионшип составляет пять очков.