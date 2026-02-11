«Ювентус» заинтересован в подписании вратаря из клуба АПЛ — La Gazzetta dello Sport

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к вратарю «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио, клуб рассматривает возможность подписания голкипера летом. «Шпоры» оценивают итальянца примерно в € 25 млн. Если появится подходящая возможность, «Ювентус» готов приобрести Викарио на выгодных условиях. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Помимо «Ювентуса», за голкипером «Тоттенхэма» следит и «Интер», который также заинтересован в подписании вратаря. Туринцы готовы рассмотреть вариант с продажей своего голкипера Микеле Ди Грегорио, на которого есть интерес со стороны нескольких клубов английской Премьер-лиги. «Ювентус» и «Интер» рассматривают кандидатуру Викарио отчасти из-за его статуса игрока сборной Италии.

Гульельмо Викарио подписал контракт с «Тоттенхэмом» в 2023 году, перейдя из «Эмполи» за € 18 млн. Срок действия его контракта рассчитан до июня 2028 года. В текущем сезоне голкипер провёл за «шпор» 36 матчей во всех турнирах, пропустив 48 голов, а в 13 играх отыграл «на ноль».