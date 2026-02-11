МВД прекратило расследование в отношении «Крыльев Советов» по двум заявлениям — источник

МВД приняло решение о прекращении расследований в отношении «Крыльев Советов» по двум уголовным делам, касающихся деятельности агентов и возможного подкупа судей. Об этом сообщил телеграм-канал «Топи за «Крылья». По данным источника, дела были прекращены из-за отсутствия состава преступления.

В декабре 2024-го и августе 2025 года руководством Самарской области были поданы в органы два заявления о возможном мошенничестве и вымогательстве 36 млн на оплату судейских решений.

Сообщается, что по «агентскому» делу самарские и московские следователи вызывали футболистов на допросы, проводили обыски у футбольных агентов и их сотрудников, но ничего противозаконного найти не смогли. Аналогичный итог и после полной проверки деятельности «Крыльев» в предыдущие годы. Не найдены и доказательства мошенничества в судейском корпусе.