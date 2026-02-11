Скидки
Вратарь «Крыльев Советов» Песьяков рассказал о своей жизненной цели

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал, чему бы хотел посвятить себя после завершения игровой карьеры.

— Какая у вас главная цель?
— Предпочёл бы остаться в профессии, заняться тренерством.

— С кого будете брать пример?
— Будет большой микс, начиная с Виталия Витальевича Кафанова и завершая моим первым тренером. Кафанов привёл мою голову в порядок. Он требует попробовать это или это. Я начал прокручивать какие‑то моменты перед тренировками. Это помогает.

— Жизненная цель?
— Воспитать достойных и счастливых детей, если получится, — рассказал Песьяков в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Крыльев Советов» с 17 очками находятся на 12-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

