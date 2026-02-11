Генич одним словом прокомментировал новость о прекращении уголовных дел против «Крыльев»

Футбольный комментатор Константин Генич одним словом отреагировал на информацию, что МВД приняло решение о прекращении расследований в отношении «Крыльев Советов» по двум уголовным делам, касающихся деятельности агентов и возможного подкупа судей. В декабре 2024-го и августе 2025 года соответствующие заявления были поданы руководством Самарской области.

«Блестяще!» — написал Генич в телеграм-канале, поделившись ссылкой на материал.

По данным СМИ, дела были прекращены из-за отсутствия состава преступления. Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утверждал, что у «Крыльев Советов» есть долг в размере 36 млн рублей, которые могли направить на взятки судейскому корпусу. По его словам, в подобной схеме выплат на регулярной основе участвовали порядка 10 клубов.